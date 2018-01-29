В Сумах задумались над новым памятным знаком Героям Крут

Он поднял этот вопрос сегодня, 3 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.
- Мы уже говорили, что у нас ул. Героев Крут только табличка, - начал мэр. – Мы должны сделать, я не говорю о мемориале, но памятный знак, скульптура, обустроить место памяти Героев Крут. Если это будет просто скульптура, то, может, просто общественным обсуждением, если какое-то большее сооружение, то конкурс.
Напомним: мемориальную табличку на доме № 36 по ул. Героев Крут, которая появилась в Сумах в 2016 году вместо ул. Черепина в рамках декоммунизации, повесили три года назад. Тогда это тоже называлось памятный знак. После этого ее обливали черной краской, а в 2018 году на ней появилась трещина, с которой коммунальщики до сих пор не смогли справиться…
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