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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45249

В Сумах задумались над новым памятным знаком Героям Крут

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение главному архитектору города Андрею Кривцову проработать вопрос установки памятного знака Героям Крут.

Он поднял этот вопрос сегодня, 3 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Мы уже говорили, что у нас ул. Героев Крут только табличка, - начал мэр. – Мы должны сделать, я не говорю о мемориале, но памятный знак, скульптура, обустроить место памяти Героев Крут. Если это будет просто скульптура, то, может, просто общественным обсуждением, если какое-то большее сооружение, то конкурс.

Напомним: мемориальную табличку на доме № 36 по ул. Героев Крут, которая появилась в Сумах в 2016 году вместо ул. Черепина в рамках декоммунизации, повесили три года назад. Тогда это тоже называлось памятный знак. После этого ее обливали черной краской, а в 2018 году на ней появилась трещина, с которой коммунальщики до сих пор не смогли справиться…

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