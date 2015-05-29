У Сумах звучали «Мелодії з Аеропорту» Під назвою «Мелодії з Аеропорту, що не звучали 242 дні» на летовищі в Сумах 2 лютого відбувся флешмоб, у ході якого вшановували «кіборгів» - захисників Донецького аеропорту.

На заході, ініціаторами якого стали керівники обласного військкомату та слухачі 50-го взводу військової кафедри СумДУ, зібралися ветерани війни на сході, родичі загиблих героїв-воїнів, волонтери, громадські діячі.

Присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто навіки залишився під руїнами ДАПу, переглянули відеоматеріали про бої за Донецький аеропорт, згадували загиблих побратимів та запеклі бої.

Як відомо, оборона Донецького аеропорту, яка стала символом незламності та мужності українських військових, тривала 242 дні. За офіційними даними, за час оборони аеропорту загинуло понад 200 українських військових, понад півтисячі зазнали поранень.

«День захисників ДАПу відзначається в січні, але ми вирішили започаткувати своєрідний флешмоб пам’яті, аби згадувати загиблих «кіборгів» і тих, хто залишився живим, не лише під чергову дату, а постійно, - говорить один з ініціаторів заходу, слухач 50-го взводу кафедри військової підготовки СумДУ Максим Дінець. - На Сумщині живуть люди, які є джерелом правди про цю війну, прикладом героїзму і звитяги. При захисті ДАПу чи не кожного дня гинули військові, тому ми повинні згадувати їх якомога частіше».

За словами заступника начальника обласного військкомату Олександра Бондаренка, для започаткування флешмобу Суми обрали не випадково, бо найменшим і найстаршим «кіборгами» були саме вихідці з нашої області. Доброволець, Герой України Сергій Табала «Сєвєр» загинув, коли йому було лише 18 років. Найстарший захисник ДАПу – Олександр Салов «Тінь» і нині живе у Шостці. Він пішов добровольцем і став на захист ДАПу у 69 років.

Олександр Бондаренко представив дідуся Сергія Табали і військових, які захищали Донецький аеропорт. Для усіх присутніх «Мелодії з Аеропорту, що не звучали 242 дня», зіграла на саксофоні заступник командира 50-го взводу військової кафедри СумДУ Ангеліна Луцик.

Організатори запропонували підтримати захід військовим частинам, військкоматам з інших областей України, аби загиблих у ДАПі згадували якомога частіше. Завершити флешмоб планують у Шостці, де живе 74-річний Олександр Салов – найстарший захисник ДАПу. Він був поранений, має ряд бойових нагород, серед яких - «За оборону Донецького аеропорту», пише сайт облради.