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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:24188

Суд решил спор в отношении земельного участка на Засумской возле школы

Ковпаковский районный суд города Сумы удовлетворил исковые требования Сумского городского совета, Коммунального учреждения «Сумская гимназия №1» к физическому лицу предпринимателю и другому физическому лицу, третье лицо: Департамент обеспечения ресурсных платежей Сумского городского совета об освобождении самовольно занятого земельного участка.

Решением суда ответчиков обязали освободить самовольно занятый земельный участок площадью 0,0258 га по адресу: г. Сумы, ул. Засумская, 3, землепользователем которой является Коммунальное учреждение «Сумская гимназия №1», и запрещено без письменного согласия Сумского городского совета строить, в том числе осуществлять новое строительство, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт зданий и сооружений, на указанном земельном участке. Также взыскано в долевом порядке судебные расходы в общей сумме 19 874 грн. 46 коп. в пользу Сумского городского совета.

Решение может быть обжаловано в Сумской апелляционный суд в течение тридцати дней.

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