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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:38253

Мэр Сум разрешил пилить деревья без его ведома

Александр Лысенко отменил свое распоряжение о запрете вырубки аварийных деревьев без его санкции.

Он поднял этот вопрос сегодня, 3 февраля, на аппаратном совещании после того, как узнал, что во время урагана на прошлой неделе в городе упали 60 деревьев, были повреждены еще 150.

- Что касается удаления деревьев, вы помните я давал поручение без моего личного согласования, - начал он. – Меняем ситуацию. После этого ураган я понял, что просто нельзя ждать. Подрезку, кронирование это мы делаем. Если дерево признано аварийным комиссионно, удаляем. Потому что в этот раз было несколько случаев, когда деревья упали возле подъездов. Если бы кто-то на лавочке сидел или выходил из подъезда, поэтому если есть подозрение, что дерево может упасть, комиссионно принимайте решение.

Общество Аварийные деревья

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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