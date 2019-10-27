Сумские пограничники нашли в поезде контрабанду

В минувшую субботу в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда, следовавшего из Москвы в Кишинев, пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы в очередной раз обнаружили товары народного потребления, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.
Осматривая поезд, пограничный наряд в конструктивных особенностях трех пассажирских вагонов обнаружил всего 8 сумок с товарами народного потребления. В яме для белья пограничники обнаружили более 110 книг, в стенке за умывальником рабочего купе проводника и в стенке тамбура - 85 пар спортивной обуви, около 330 блоков смеси для кальяна и около 2 кг кедрового ореха.
Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные товары пытались трое проводников этого поезда, все граждане Молдовы.
Сейчас обнаружены товары изъяты. На правонарушителей составлены административные материалы.
Прошлой ночью в пункте контроля «Конотоп» во время проверки поезда, следовавшего из Москвы в Одессу, пограничники Сумского отряда совместно с...
13 ноября в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда, следовавшего из Москвы в Кишинев, пограничники Сумского отряда совместно с...
В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда, следовавшего из Москвы в Кишинев, пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной...
Пассажира поезда задержали на попытке контрабандного перемещения товаров....
Утром 26 октября в Великописаревском районе пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы пресекли попытку незаконного перемещения через...