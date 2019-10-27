Сумские пограничники нашли в поезде контрабанду Пограничники Сумского отряда неоднократно проявляли и прекращали противоправные действия должностных лиц поездов заграничного следования, направленные на незаконное перемещение через государственную границу Украины товаров и грузов.

В минувшую субботу в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда, следовавшего из Москвы в Кишинев, пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы в очередной раз обнаружили товары народного потребления, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

Осматривая поезд, пограничный наряд в конструктивных особенностях трех пассажирских вагонов обнаружил всего 8 сумок с товарами народного потребления. В яме для белья пограничники обнаружили более 110 книг, в стенке за умывальником рабочего купе проводника и в стенке тамбура - 85 пар спортивной обуви, около 330 блоков смеси для кальяна и около 2 кг кедрового ореха.

Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные товары пытались трое проводников этого поезда, все граждане Молдовы.

Сейчас обнаружены товары изъяты. На правонарушителей составлены административные материалы.