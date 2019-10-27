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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44102

Сумские пограничники нашли в поезде контрабанду

Пограничники Сумского отряда неоднократно проявляли и прекращали противоправные действия должностных лиц поездов заграничного следования, направленные на незаконное перемещение через государственную границу Украины товаров и грузов.

В минувшую субботу в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда, следовавшего из Москвы в Кишинев, пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы в очередной раз обнаружили товары народного потребления, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

Осматривая поезд, пограничный наряд в конструктивных особенностях трех пассажирских вагонов обнаружил всего 8 сумок с товарами народного потребления. В яме для белья пограничники обнаружили более 110 книг, в стенке за умывальником рабочего купе проводника и в стенке тамбура - 85 пар спортивной обуви, около 330 блоков смеси для кальяна и около 2 кг кедрового ореха.

Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу данные товары пытались трое проводников этого поезда, все граждане Молдовы.

Сейчас обнаружены товары изъяты. На правонарушителей составлены административные материалы.

Право Граница контрабанда

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