В Сумской ОГА новый 30-летний руководитель аппарата

Как сообщил Игорь Кальченко журналистам, на своем посту он сосредоточится на трех основных направлениях работы - предотвращение и противодействие проявлениям коррупции, сотрудничество с органами местного самоуправления и реализация реформы децентрализации, восстановление доверия людей к власти.
«Я уверен, что чиновник должен не создавать преграды, а помогать людям. И если есть информация, что некий чиновник работает не для людей, а против них, я прошу обращаться ко мне на личный прием. Будем реагировать, - отметил Игорь Кальченко. - Я на своем посту буду делать все от меня зависящее, чтобы вывести работу облгосадминистрации на качественно новый уровень».
На вопрос журналистов, почему решил работать в органах исполнительной власти, Игорь Кальченко ответил: «Я семь лет работал в органах местного самоуправления и для себя решил, что для саморазвития необходимо исходить из зоны комфорта. Поэтому попробовал свои силы на конкурсе на должность руководителя аппарата облгосадминистрации».
Игорь Кальченко родился 14 марта 1989 года в Сумах. В 2012 году окончил УАБД по специальности «Правоведение». С 2013 года работал в правовом управлении Сумского городского совета. Последняя должность - замначальника правового управления.
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