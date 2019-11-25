Кабмин утвердил перечень опорных медучреждений на Сумщине

В перечень включены учреждения здравоохранения, отвечающие требованиям или которые могут быть повышенными до многопрофильных больниц интенсивного лечения первого или второго уровня.
В частности, в Сумской области это 7 медицинских учреждений:
- Глуховская центральная районная больница;
- Конотопская центральная районная больница им. академика Михаила Давыдова;
- Ахтырская центральная районная больница;
- Роменская центральная районная больница;
- Сумская областная клиническая больница;
- Сумская центральная городская клиническая больница;
- Шосткинская центральная районная больница.
Напомним: с 1 апреля 2020 года, согласно программе действий правительства, все учреждения вторичного и третичного уровней должны перейти на новую модель финансирования - от сметного постатейного содержание учреждения к оплате за медицинскую услугу.
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