Кабмин утвердил перечень опорных медучреждений на Сумщине Данный перечень, как указано в Постановлении Кабмина, действительный до 2023 года.

В перечень включены учреждения здравоохранения, отвечающие требованиям или которые могут быть повышенными до многопрофильных больниц интенсивного лечения первого или второго уровня.

В частности, в Сумской области это 7 медицинских учреждений:

- Глуховская центральная районная больница;

- Конотопская центральная районная больница им. академика Михаила Давыдова;

- Ахтырская центральная районная больница;

- Роменская центральная районная больница;

- Сумская областная клиническая больница;

- Сумская центральная городская клиническая больница;

- Шосткинская центральная районная больница.

Напомним: с 1 апреля 2020 года, согласно программе действий правительства, все учреждения вторичного и третичного уровней должны перейти на новую модель финансирования - от сметного постатейного содержание учреждения к оплате за медицинскую услугу.