На Сумщине будут судить двух лесников за продажу древесины «налево» Под процессуальным руководством прокуратуры Управлением стратегических расследований совместно со Следственным управлением Нацполиции задокументирована противоправная деятельность группы лиц, которую возглавлял руководитель лесничества одного из государственных лесных хозяйств области.

В частности, в мае 2019 года зафиксирован факт вывоза очередной партии древесины породы «дуб» объемом 13 куб. м общей стоимостью около 300 тыс. грн и ее отгрузки потенциальному покупателю. На изъятые лесопродукцию и транспортные средства по ходатайству прокуратуры следственным судьей наложен арест.

В настоящее время следствие завершено, и в суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителя лесничества и мастера леса по ч. 4 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.