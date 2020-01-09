На Сумщине будут судить двух лесников за продажу древесины «налево»

В частности, в мае 2019 года зафиксирован факт вывоза очередной партии древесины породы «дуб» объемом 13 куб. м общей стоимостью около 300 тыс. грн и ее отгрузки потенциальному покупателю. На изъятые лесопродукцию и транспортные средства по ходатайству прокуратуры следственным судьей наложен арест.
В настоящее время следствие завершено, и в суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителя лесничества и мастера леса по ч. 4 ст. 191 (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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