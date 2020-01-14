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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:36251

Кому в Сумах отключили воду?

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 3 февраля.

В связи с проведением работ по устранению порывов водопроводов по ул. Герасима Кондратьева и ул. Березовая сегодня, 3 февраля, временно прекращена подача воды в дома №№ 23, 25 по ул. Герасима Кондратьева, № 5 по ул. Перекопская, по ул. Березовая, ул. Виноградная, пер. Березовый, пер. Липовый.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

Общество Отключение воды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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