Кому в Сумах отключили воду?

В связи с проведением работ по устранению порывов водопроводов по ул. Герасима Кондратьева и ул. Березовая сегодня, 3 февраля, временно прекращена подача воды в дома №№ 23, 25 по ул. Герасима Кондратьева, № 5 по ул. Перекопская, по ул. Березовая, ул. Виноградная, пер. Березовый, пер. Липовый.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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