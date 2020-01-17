Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:401029

В Сумах на Троицкой сбили пешехода

Происшествие произошло в субботу, около 18:30, на улице Троицкой.

Будучи за рулем автомобиля «Фиат», 25-летняя женщина допустила наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

В результате столкновения 44-летний житель областного центра получил многочисленные травмы и был госпитализирован в ортопедическое отделение Сумской областной клинической больницы. Автомобиль с места происшествия полиция изъяла и поместила на спецплощадку.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

По тематике

Сегодня 14:52

В Сумах на пешеходном переходе сбили 17-летнего парня

2 февраля вечером на улице Харьковской 24-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд...

В Сумах троллейбус попал в ДТП
Вчера 18:05

В Сумах троллейбус попал в ДТП

Очередное ДТП на проблемном пешеходном переходе в центре Сум....

На Сумщине насмерть сбили пешехода
01.02.2020 11:34

На Сумщине насмерть сбили пешехода

Происшествие произошло 31 января, в 20:00, на улице Киевской. В результате наезда легковушки погиб 38-летний пешеход....

31.01.2020 17:27

Полиция Сум просит откликнуться очевидцев ДТП, в которых погибли пешеходы

22 января в Сумах произошло две аварии, в которых погибли две женщины-пешеходы....

31.01.2020 16:20

В Сумах в аварии пострадали четверо (видео)

В результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.