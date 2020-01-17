В Сумах на Троицкой сбили пешехода Происшествие произошло в субботу, около 18:30, на улице Троицкой.

Будучи за рулем автомобиля «Фиат», 25-летняя женщина допустила наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

В результате столкновения 44-летний житель областного центра получил многочисленные травмы и был госпитализирован в ортопедическое отделение Сумской областной клинической больницы. Автомобиль с места происшествия полиция изъяла и поместила на спецплощадку.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.