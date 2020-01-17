В Шостке задержали вымогателя Житель Шостки склонял знакомого к противоправной деятельности и требовал деньги за отобранные вещи.

Под процессуальным руководством Шосткинской местной прокуратуры сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя г. Шостка непосредственно во время получения им средств, которые он требовал у своего знакомого.

Задержанному сообщено о подозрении за совершение грабежа и вымогательства (ч. 2 ст. 186 и ч. 2 ст. 189 УК Украины).

В ходе следствия установлено, что задержанный в начале января текущего года встретился со своим знакомым. Во время встречи он начал склонять товарища к противоправной деятельности. Когда тот отказался выполнять преступные указания, тот сначала избил потерпевшего, а затем отобрал смартфон и паспорт. Вернуть отобранные вещи обещал только после выполнения преступных действий. На следующей встрече задержанный, угрожая потерпевшему физической расправой, кроме выполнения выдвинутых требований также потребовал 800 грн за возврат телефона и документов.

«В воскресенье, 2 февраля 2020 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения им средств от потерпевшего и склонение его к противоправной деятельности. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному, который находится в изоляторе временного содержания, меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы», - рассказал первый заместитель руководителя Шосткинского местной прокуратуры Антон Прокопенко, сообщает пресс-служба прокуратуры области.