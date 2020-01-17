Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02242

В Шостке задержали вымогателя

Житель Шостки склонял знакомого к противоправной деятельности и требовал деньги за отобранные вещи.

Под процессуальным руководством Шосткинской местной прокуратуры сотрудники полиции задержали 30-летнего жителя г. Шостка непосредственно во время получения им средств, которые он требовал у своего знакомого.

Задержанному сообщено о подозрении за совершение грабежа и вымогательства (ч. 2 ст. 186 и ч. 2 ст. 189 УК Украины).

В ходе следствия установлено, что задержанный в начале января текущего года встретился со своим знакомым. Во время встречи он начал склонять товарища к противоправной деятельности. Когда тот отказался выполнять преступные указания, тот сначала избил потерпевшего, а затем отобрал смартфон и паспорт. Вернуть отобранные вещи обещал только после выполнения преступных действий. На следующей встрече задержанный, угрожая потерпевшему физической расправой, кроме выполнения выдвинутых требований также потребовал 800 грн за возврат телефона и документов.

«В воскресенье, 2 февраля 2020 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения им средств от потерпевшего и склонение его к противоправной деятельности. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному, который находится в изоляторе временного содержания, меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 7 лет лишения свободы», - рассказал первый заместитель руководителя Шосткинского местной прокуратуры Антон Прокопенко, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Вымогательство Шостка

По тематике

31.01.2020 16:37

«Шостка-тепло» и «Импульс» сделают перерасчет за январь

Две теплоснабжающие организации города – «Шостка-тепло» и казенный завод «Импульс» – произведут перерасчет начислений за услуги теплоснабжения за январь 2020...

30.01.2020 18:08

В школах Шостки введен карантин

Сегодня, 30 января, состоялось заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям....

30.01.2020 08:33

Шосткинец украл телевизор у своего друга

Злоумышленник совершил преступление, будучи в гостях, и планировал перепродать похищенную технику....

28.01.2020 16:32

Ревизия шосткинского УКСа: аудиторы выявили нарушений на сумму почти 1 млн. грн.

Специалисты Управления Северо-Восточного офиса Госаудитслужбы в Сумской области провели ревизию финансово-хозяйственной деятельности предприятия коммунальной собственности «Управление капитального строительства» (УКС) за...

В Шостке простились с погибшим в Донбассе бойцом
28.01.2020 14:18

В Шостке простились с погибшим в Донбассе бойцом

В Шостке простились с погибшим в Донбассе бойцом Антоном Хобой....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.