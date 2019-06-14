Сегодня началась регистрация на ВНО

Процедура регистрации зависит от того, будет ли желающий проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и нет. Также предусмотрена перерегистрация.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Регистрация продлится с 3 февраля по 24 марта. При этом комплекты регистрационных документов учащихся для ВНО руководители учебных заведений должны прислать до 17 марта.

"Чтобы успешно зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр", - сообщили в центре.

Отмечается, что процедура регистрации зависит от того, будет ли желающий проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и нет. Для вторых предусмотрена специальная регистрация. Обработка регистрационных документов региональными центрами происходит не более 10 рабочих дней.

Также предусмотрена перерегистрация, которая будет длиться с 3 февраля по 24 марта при наличии сертификата о регистрации.

Отказ от регистрации возможен в случае: