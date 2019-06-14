Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35137

Сегодня началась регистрация на ВНО

В Украине с 3 февраля началась регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО).

Процедура регистрации зависит от того, будет ли желающий проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и нет. Также предусмотрена перерегистрация.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Регистрация продлится с 3 февраля по 24 марта. При этом комплекты регистрационных документов учащихся для ВНО руководители учебных заведений должны прислать до 17 марта.

"Чтобы успешно зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании, необходимо создать и оформить регистрационную карточку, сформировать пакет документов и передать его в региональный центр", - сообщили в центре.

Отмечается, что процедура регистрации зависит от того, будет ли желающий проходить государственную итоговую аттестацию в форме ВНО и нет. Для вторых предусмотрена специальная регистрация. Обработка регистрационных документов региональными центрами происходит не более 10 рабочих дней.

Также предусмотрена перерегистрация, которая будет длиться с 3 февраля по 24 марта при наличии сертификата о регистрации.

Отказ от регистрации возможен в случае:

  • - непредоставление документа, которые подтверждают достоверность информации, указанной в регистрационной карточке;
  • - предоставление недостоверной информации;
  • - представление регистрационных документов лицом, которое в соответствии с требованиями законодательства не имеет права на участие во внешнем оценивании;
  • - отправление регистрационных документов по истечении установленного срока регистрации (лицу, в период регистрации не подавала регистрационные документы) или перерегистрации;
  • - ненадлежащего оформления документов, необходимых для регистрации;
  • - невозможности создания особых (специальных) условий для прохождения внешнего оценивания в соответствии с медицинским заключением.
Общество ВНО

По тематике

3 февраля начнется регистрация на ВНО
30.01.2020 11:30

3 февраля начнется регистрация на ВНО

В Украине со следующего понедельника, 3 февраля, начинается регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО)....

Сегодня начинается регистрация на пробное ВНО-2020
03.01.2020 10:19

Сегодня начинается регистрация на пробное ВНО-2020

Регистрация на нынешнее пробное внешнее независимое оценивание состоится с 3 по 24 января на сайтах соответствующих региональных центров оценивания качества...

Сумчанам розкажуть усе про ЗНО
19.12.2019 17:33

Сумчанам розкажуть усе про ЗНО

Розумний хаб запрошує батьків випускників шкіл на єдині і своєму роді загальноміські батьківські збори....

Сколько будет стоить пробное ВНО на Сумщине?
12.12.2019 12:00

Сколько будет стоить пробное ВНО на Сумщине?

В зависимости от региона стоимость одного тестирования во время пробного внешнего независимого оценивания составит от 138 до 150 грн....

14.06.2019 09:59

На Сумщине сдали последний тест ВНО

На Сумщине последний тест ВНО составили 82% зарегистрированных....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.