На Сумщине посчитали среднюю зарплату за декабрь

В декабре 2019 года начисленная заработная плата одного штатного работника в среднем составила 9701 грн, что на 14,7% больше, чем в декабре 2018 года. Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на 9,4%.
Задолженность по выплате заработной платы на протяжении декабря 2019 года уменьшилась на 15,2 млн грн и на 1 января 2020 года составила 330,2 млн грн. Крупнейшими должниками являются ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 251,1 млн.грн, а также ГП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 29,0 млн.грн).
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Артем Божко
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