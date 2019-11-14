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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:443211

На Сумщине посчитали среднюю зарплату за декабрь

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в декабре 2019 года.

В декабре 2019 года начисленная заработная плата одного штатного работника в среднем составила 9701 грн, что на 14,7% больше, чем в декабре 2018 года. Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на 9,4%.

Задолженность по выплате заработной платы на протяжении декабря 2019 года уменьшилась на 15,2 млн грн и на 1 января 2020 года составила 330,2 млн грн. Крупнейшими должниками являются ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 251,1 млн.грн, а также ГП Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 29,0 млн.грн).

Экономика Задолженность по зарплате Средняя зарплата

Комментарии

Артем Божко
Артем Божко
Сегодня 15:28

На первый взгляд неплохая зарплата, но ведь цены тоже не стоят на месте.

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