В Сумах на пешеходном переходе сбили 17-летнего парня 2 февраля вечером на улице Харьковской 24-летний водитель автомобиля Skoda Octavia, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил наезд на 17-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получили телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение. Патрульные, прибывшие на место ДТП, вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Обстоятельства ДТП выясняются следователями.