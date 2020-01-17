В Сумах на пешеходном переходе сбили 17-летнего парня

В результате ДТП пешеход получили телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение.
Патрульные, прибывшие на место ДТП, вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Обстоятельства ДТП выясняются следователями.
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