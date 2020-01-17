В Сумах фейковая прокурорша развела пенсионерку на 13 тысяч В дежурную часть Сумского отдела полиции обратилась 81-летняя женщина.

Она рассказала, что утром ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником прокуратуры. И сообщила, что ее дочь придавила дверью ребенка, за что ей грозит ответственность. Однако дело можно уладить за 13800 гривен. Заявительница согласилась и немедленно перевела деньги через терминал самообслуживания.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители предостерегают граждан: будьте внимательны и осмотрительны, не доверяйте незнакомым телефонным собеседникам. В случае любых сомнений кладите трубку и обращайтесь на линию 102.