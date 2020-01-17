Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:59260

В Сумах фейковая прокурорша развела пенсионерку на 13 тысяч

В дежурную часть Сумского отдела полиции обратилась 81-летняя женщина.

Она рассказала, что утром ей позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником прокуратуры. И сообщила, что ее дочь придавила дверью ребенка, за что ей грозит ответственность. Однако дело можно уладить за 13800 гривен. Заявительница согласилась и немедленно перевела деньги через терминал самообслуживания.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители предостерегают граждан: будьте внимательны и осмотрительны, не доверяйте незнакомым телефонным собеседникам. В случае любых сомнений кладите трубку и обращайтесь на линию 102.

Право Мошенничество

По тематике

На Сумщине брат и сестра пытались продать родному дяде чужую пилораму за 40 тыс. долларов США
30.01.2020 17:37

На Сумщине брат и сестра пытались продать родному дяде чужую пилораму за 40 тыс. долларов США

В Ахтырскую местную прокуратуру обратился мужчина с заявлением о преступлении, совершенном в отношении него племянницей и племянником....

29.01.2020 08:29

В Шостке полицейские разыскивают кредитного афериста

Злоумышленник воспользовался личными данными местной жительницы и оформил на нее заем на 7000 гривен....

Мэр Белополья засветился в мошеннической схеме
28.01.2020 12:21

Мэр Белополья засветился в мошеннической схеме

Мэр Белополья Юрия Зарко сообщил в Фейсбуке, что мошенники, прикрываясь его именем, обманывают горожан....

24.01.2020 16:45

На Сумщине полицейские поймали 16-летнего мошенника

16-летний житель Конотопа под предлогом продажи автомобиля обманул местного жителя на 140 тыс. гривен....

На Сумщине полиция разыскивает аферистов, продававших пенсионерам «чудо-очки» (фото)
22.01.2020 09:59

На Сумщине полиция разыскивает аферистов, продававших пенсионерам «чудо-очки» (фото)

Жертвами мошенников стали две 92-летняя жительница Середина-Буды и 83-летняя пенсионерка из Шостки....

Новости

В Сумах отправили на карантин все школы (обновлено)
30.01.2020 14:12
На Сумщине спасатели вытащили из снега три авто
Сегодня 17:30
На Сумщине обнаружена стихийная свалка с остатками домашних животных
Сегодня 16:54
В Сумах еще два сообщения о минировании судов
Сегодня 16:42
Роменские полицейские вычислили вора, который обокрал квартиру, пока хозяева спали
Сегодня 16:39
Жительница Шостки пыталась откупить пьяного мужа-водителя
Сегодня 16:19
В Сумах продают фальсификат «Иволжанской»
Сегодня 16:12
В Сумах фейковая прокурорша развела пенсионерку на 13 тысяч
Сегодня 15:59
На Сумщине гриппом и ОРВИ заболели более 8 тысяч жителей.
Сегодня 15:45
В Сумах «заминировали» два суда
Сегодня 15:41
Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий на Сумщине
Сегодня 15:30
В Сумах стартовал кубок города по футзалу
Сегодня 15:15
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.