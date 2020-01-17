Фейковый продавец авто развел жителя Сумщины на 45 тысяч В полицию обратился 58-летний житель Бурыни.

Он рассказал, что в Интернете нашел объявление о продаже автомобиля, и позвонил владельцу. Тот попросил в качестве предоплаты 45 000 гривен. Заявитель перечислил средства. После чего продавец перестал выходить на связь.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители предостерегают граждан: будьте внимательны и осмотрительны, не доверяйте незнакомым телефонным собеседникам. В случае любых сомнений кладите трубку и обращайтесь на линию 102.