Фейковый продавец авто развел жителя Сумщины на 45 тысяч

Он рассказал, что в Интернете нашел объявление о продаже автомобиля, и позвонил владельцу. Тот попросил в качестве предоплаты 45 000 гривен. Заявитель перечислил средства. После чего продавец перестал выходить на связь.
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители предостерегают граждан: будьте внимательны и осмотрительны, не доверяйте незнакомым телефонным собеседникам. В случае любых сомнений кладите трубку и обращайтесь на линию 102.
В дежурную часть Сумского отдела полиции обратилась 81-летняя женщина....
В Ахтырскую местную прокуратуру обратился мужчина с заявлением о преступлении, совершенном в отношении него племянницей и племянником....
Злоумышленник воспользовался личными данными местной жительницы и оформил на нее заем на 7000 гривен....
Мэр Белополья Юрия Зарко сообщил в Фейсбуке, что мошенники, прикрываясь его именем, обманывают горожан....
16-летний житель Конотопа под предлогом продажи автомобиля обманул местного жителя на 140 тыс. гривен....