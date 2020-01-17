Псевдобанкир обманул жительницу Сумщины на 10 тысяч В полицию Белополья обратилась 36-летняя местная и рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка.

Мужчина заверил, что кто-то пытается снять большую сумму денег с ее карточки. Чтобы не потерять свои сбережения - попросил сообщить информацию из последних сообщений. Женщина согласилась. А когда проверила баланс на карте - поняла, что имела дело с мошенником.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители предостерегают граждан: будьте внимательны и осмотрительны, не доверяйте незнакомым телефонным собеседникам. В случае любых сомнений кладите трубку и обращайтесь на линию 102.