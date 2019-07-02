Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий на Сумщине По прогнозам областного Гидрометцентра, на территории Сумщины в течение 5 и 6 февраля ожидаются порывы восточного ветра местами до 15-20 м/с.

Также будет наблюдаться мокрый снег, днем небольшой снег, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица.

В связи с этим спасатели призывают граждан быть осторожными, без необходимости не выходить на улицу. А водителям быть внимательными на дороге, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.