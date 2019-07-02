Внимание! Предупреждение об осложнении погодных условий на Сумщине

Также будет наблюдаться мокрый снег, днем небольшой снег, местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица.
В связи с этим спасатели призывают граждан быть осторожными, без необходимости не выходить на улицу. А водителям быть внимательными на дороге, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Сумские спасатели распространили предупреждение об ухудшении погодных условий....
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