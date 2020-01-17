В Сумах «заминировали» два суда

На место происшествия прибыли полиция, спасатели, медики, взрывотехники и кинологи с собаками. Из зданий судов эвакуировали посетителей и сотрудников. В Заречном суде ничего не нашли, сейчас проверяют Ковпаковский.
Напомним: на прошлой неделе в полицию поступило 8 сообщений о минировании судов и одно о минировании мостов. Мостового «минера» поймали.
Поступило еще два сообщения и минировании судов в Сумах....
Поступило сообщение о заминировании Хозяйственного суда Сумской области....
Поступило сообщение о заминировании Хозяйственного суда Сумской области....
Поступило сообщение о заминировании здания Заречного райсуда....
Но могут выпустить под залог в 63 тыс. грн....