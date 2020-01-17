В Сумах «заминировали» два суда Сегодня, 3 февраля, в сумскую полицию поступили сообщения о «минировании» сначала Заречного, а потом Ковпаковского райсудов.

На место происшествия прибыли полиция, спасатели, медики, взрывотехники и кинологи с собаками. Из зданий судов эвакуировали посетителей и сотрудников. В Заречном суде ничего не нашли, сейчас проверяют Ковпаковский.

Напомним: на прошлой неделе в полицию поступило 8 сообщений о минировании судов и одно о минировании мостов. Мостового «минера» поймали.