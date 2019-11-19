На Сумщине гриппом и ОРВИ заболели более 8 тысяч жителей. За прошедшую неделю число заболевших увеличилось на 30%.

Как сообщил в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации начальник управления здравоохранения Дмитрий Кривцов, ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается напряженной. По состоянию на 31 января в области зарегистрировано 8429 больных.

«Количество больных за неделю увеличилось на 2733 человека (30%) по сравнению и аналогичным периодом 2019 года. Эпидемиологический порог превышен в Белопольском, Глуховском, Краснопольском, Кролевецком, Лебединском, Путивльском, Сумском, Тростянецком районах и в городах Сумы, Шостка, Глухов, Конотоп, Лебедин, - отметил Дмитрий Кравцов. - Госпитализированы 419 человек, 73% госпитализированных - дети. Летальных случаев вследствие заболевания гриппом и ОРВИ в области нет. В Украине, к сожалению, зарегистрировано 13 смертей от осложнений гриппа и ОРВИ».

По словам директора областного департамента образования и науки Виктории Гробовой, пока полностью приостановлен учебный процесс в 109 школах в Глуховском, Лебединском, Ямпольском, Путивльском, Сумском, Шосткинском районах и г. Сумы.

Не закрыты на карантин учебные заведения в 11 районах области - в Белопольском, Бурынском, Великописаревском, Конотопском, Краснопольском, Кролевецком, Липоводолинском, Недригайловском, Ахтырском, Середина-Будском, Тростянецком.

Во время аппаратного совещания было сообщено также, что в области стабилизировалась ситуация по заболеваемости корью. За январь 2020 года зафиксирован лишь 1 случай кори. По прогнозам, в стране наблюдается четкая тенденция к снижению заболеваемости корью, значительного повышения не ожидается.