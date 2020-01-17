Роменские полицейские вычислили вора, который обокрал квартиру, пока хозяева спали

В полицию с сообщением о краже обратился 31-летний роменчанин. Он рассказал, что из его квартиры ночью исчезли сумка с вещами, рюкзак, мобильный телефон и зарядное устройство к нему.
Проведенными розыскными мероприятиями сотрудниками сектора криминальной полиции Раменского отдел полиции на следующий день установили личность злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель. Мужчина неоднократно был осужден за совершение подобных преступлений. По месту его жительства правоохранители провели обыск, и изъяли почти все похищенные у заявителя вещи.
Злоумышленник в содеянном признается. Говорит, что проник в квартиру, потому что хозяева забыли запереть входную дверь. Вот и воспользовался такой возможностью.
Информацию по данному факту следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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