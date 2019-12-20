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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:12517

В Сумах продают фальсификат «Иволжанской»

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области выявлен факт реализации фальсифицированной минеральной воды «Иволжанская» в торговых сетях г. Сумы.

В декабре 2019 года в Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области поступило обращение от потребителя, согласно которому установлено, что в магазинах торговой сети «Веселка» и «Кошик» им было приобретено воду «Иволжанская» негазированную «№ 1» емкостью 2 л и 0,75 л. Согласно маркировке данной продукции усматривалось, что ее производителем является ООО «Завод «Эко-продукт».

Также, в обращении отмечалось, что ООО «Завод «Эко-Продукт» не ведет хозяйственной деятельности по производству и продаже питьевой и минеральной воды с июня 2019 года, а всех работников за два месяца до даты производства указанной в маркировке были уволены.

С целью проверки указанных фактов, специалистами Сумского городского управления Главного управления Госпродпотребслужбы осуществлены внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля), по результатам которых установлена цепь поставки соответствующей продукции. Также, проведены внеплановые проверки и у поставщиков данной продукции, при которых последние предоставили товарно-транспортные накладные, согласно которым грузоотправитель указанной продукции является ООО «Завод «Эко-Продукт».

Данный факт вызвал сомнения в действительности товарно-транспортных накладных. Ведь, даже визуально усматривалось, что печать и подпись на копии соответствующего документа перенесены из другого документа с помощью электронно-вычислительной техники.

Кроме того, в Главное управление поступило письмо директора, согласно которому ООО «Завод «Эко-продукт» не ведет хозяйственной деятельности по производству и продаже питьевой и минеральной воды, напитков безалкогольных и пива с 15 июня 2019 года и всех работников завода уволили. Одновременно было сообщено, что в настоящее время отсутствуют какие-либо договоры по производству продукции по заказу других субъектов хозяйствования. Предприятие находится в стадии санации и идет подготовительный процесс ликвидационной процедуры.

В начале января 2020 года специалистами Главного управления осуществлено внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) уже ООО «Завод «Эко-продукт», которое расположено по адресу: ул. Заводская, 4, с. Иволжанское, Сумского района, Сумской области. В ходе проверки установлено, что предприятие не работает, все складские и производственные помещения опломбированы на основании решения суда.

Учитывая вышеизложенное, Главное управление пришло к выводам, что в магазины торговой сети «Веселка» и «Кошик» осуществлялось снабжение фальсифицированной минеральной воды «Иволжанское» на основании поддельных товарно-сопроводительных документов. В этой связи с этим, отделом правового обеспечения подготовлены и направлены заявления в прокуратуру и ГУНП в Сумской области об открытии уголовного производства по статье 358 УК, в связи с использованием поставщиками поддельных документов, а именно товарно-транспортных во время подачи воды «Иволжанская», сообщает сайт ведомства.

Право Госпродпотребслужба Иволжанская Фальсификат

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