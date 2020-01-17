Жительница Шостки пыталась откупить пьяного мужа-водителя

Во время ночного патрулирования города, сотрудники в составе группы реагирования патрульной полиции остановили автомобиль. За рулем находился местный житель, в салоне также находилась его жена. Проверяя документы водителя, правоохранители заподозрили, что он нетрезв.
«От медицинского обследования на состояние опьянения гражданин отказался, - рассказывает Сергей Коверсун, заместитель начальника Шосткинского отдела полиции. - Поэтому наши сотрудники начали процедуру оформления на него административного протокола в соответствии со ст. 130 КУоАП «Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения». При заполнении необходимой документации к служебному автомобилю подошла его жена и предложила 4000 гривен - за непривлечение мужчины к административной ответственности».
Полицейские пытались предостерегли 59-летнюю женщину от необдуманного поступка, предупредив об уголовной ответственности. Однако она настаивала.
Полицейские задокументировали факт предоставления неправомерной выгоды и открыли отношении гражданки уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».
Теперь обоим супругам придется предстать перед судом. Мужчине грозит немалый штраф, его жене - ограничение свободы на срок до четырех лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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