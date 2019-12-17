На Сумщине обнаружена стихийная свалка с остатками домашних животных Государственной экологической инспекцией в Сумской области рассмотрено обращение гражданина о нарушениях требований природоохранного законодательства на территории Николаевской ОТГ Белопольского района.

Заявитель жаловался, что твердые бытовые отходы громады вывозятся на несанкционированную свалку возле с. Гостиное. К тому же, по его словам, на этой свалке периодически размещают и сжигают остатки крупного рогатого скота.

Для проверки указанных фактов, Инспекция провела внеплановое мероприятие государственного контроля за соблюдением требований природоохранного законодательства при выполнении делегированных полномочий Николаевским поселковым советом. В частности, экоинспектора провели обследование территории возле Гостиного, в ходе которого обнаружили свалку твердых бытовых отходов. Также среди этого свалки обнаружены рога, копыта и остатки шкур животных, прикиданных ветвями, что является грубым нарушением требований действующего законодательства.

Специалистами Инспекции было установлено, что именно этот земельный участок площадью 1 га еще в 2002 году был запланирован под полигон твердых бытовых отходов. Однако, на момент проверки, земельный участок не был оформлен и оборудован под свалку в установленном порядке. Так, по периметру участка отсутствуют ограждение и обвалования, на нем не осуществляется послойная пересыпка и уплотнение отходов, а также отсутствует какой-либо контроль за эксплуатацией свалки. Следовательно, ненадлежащее исполнение Николаевским поселковым советом полномочий по организации удаления бытовых отходов и создания полигона для их захоронения привело к образованию несанкционированной свалки и размещение на ней побочных продуктов животного происхождения.

По результатам проверки, главе Николаевского поселкового совета выдано предписание с требованием принять исчерпывающие меры по организации захоронения отходов на полигоне ТБО, который бы отвечал требованиям природоохранного законодательства, приведение земельного участка возле с. Гостиное в надлежащее состояние и ликвидации свалки побочных продуктов животного происхождения. В случае невыполнения указанных предписаний, Инспекция привлечет должностных лиц Николаевского поселкового совета к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.