На Сумщине спасатели вытащили из снега три авто

2 февраля в 10:45 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что в с. Маковое Шосткинского района необходима помощь в буксировке легкового автомобиля из снежного заноса. На место вызова прибыло отделение 4-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости ЗИЛ-131 транспортное средство отбуксировали на безопасный участок пути.
В этот же день подобные случаи имели место Белопольском и Сумском районах.
Всего, на протяжении 2 февраля, на территории Сумщины силами подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области спасены из снежных заносов 4 гражданина и 3 единицы техники. Всего для оказания помощи были привлечены 13 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.
Спасатели в очередной раз призывают граждан быть осторожными, без необходимости не выходить на улицу. А водителям быть предельно внимательными на дороге и по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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