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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:47117

На Сумщине прокуратура хочет вернуть в коммунальную собственность водоканал

Прокуратура настаивает на возвращении целостного имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению в коммунальную собственность.

Ахтырской местной прокуратурой установлено, что Чернетчинским сельским советом передано в аренду предпринимателю целостный имущественный комплекс по водоснабжению и водоотведению в с. Солнечное Ахтырского района. Согласно заключенному договору арендатор получил сроком на 2 года 364 дня 5 артезианских скважин, 4 башни, водопроводы, насосную станцию, канализационную систему, 58 колодцев и т.п.

Однако, по мнению прокуратуры, договор не может считаться заключенным, поскольку в нем отсутствуют установленные законодательством условия, необходимые для его заключения, в частности не предусмотрено предоставление арендатором коммунальных услуг по водоснабжению в гарантированных объемах и надлежащего качества, порядок осуществления арендодателем контроля за состоянием арендованного объекта водоснабжения, ответственности арендатора за безопасность эксплуатации объекта.

Поэтому целостный имущественный комплекс используется предпринимателем без достаточного правового основания, а потому прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть его в коммунальную собственность. В настоящее время идет судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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