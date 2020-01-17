На Сумщине прокуратура хочет вернуть в коммунальную собственность водоканал Прокуратура настаивает на возвращении целостного имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению в коммунальную собственность.

Ахтырской местной прокуратурой установлено, что Чернетчинским сельским советом передано в аренду предпринимателю целостный имущественный комплекс по водоснабжению и водоотведению в с. Солнечное Ахтырского района. Согласно заключенному договору арендатор получил сроком на 2 года 364 дня 5 артезианских скважин, 4 башни, водопроводы, насосную станцию, канализационную систему, 58 колодцев и т.п.

Однако, по мнению прокуратуры, договор не может считаться заключенным, поскольку в нем отсутствуют установленные законодательством условия, необходимые для его заключения, в частности не предусмотрено предоставление арендатором коммунальных услуг по водоснабжению в гарантированных объемах и надлежащего качества, порядок осуществления арендодателем контроля за состоянием арендованного объекта водоснабжения, ответственности арендатора за безопасность эксплуатации объекта.

Поэтому целостный имущественный комплекс используется предпринимателем без достаточного правового основания, а потому прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть его в коммунальную собственность. В настоящее время идет судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры области.