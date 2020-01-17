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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:20106

Сумчанки с медалями чемпионата Украины по индорхоккею

2 февраля в Борисполе завершился чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2005/2006 годов рождения.

Участие в соревнованиях приняли семь команд из Борисполя, Сум и Полтавы.

Первое место заняла местная команда ДЮСШ «Колосок-1». «Серебро» получили девушки сумской СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Елена Свистюр). «Бронза» у второй сумской команды (тренер – Наталь Ткач). Четвертое места заняла еще одна динамовская команда (тренер – Инна Нюкина).

Лучшими игроком СДЮШОР «Динамо-1» признана Валерия Бездитько, «Динамо-2» - Любовь Мирошниченко, «Динамо-3» - Елизавета Колотова.

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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