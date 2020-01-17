Сумчанки с медалями чемпионата Украины по индорхоккею

Участие в соревнованиях приняли семь команд из Борисполя, Сум и Полтавы.
Первое место заняла местная команда ДЮСШ «Колосок-1». «Серебро» получили девушки сумской СДЮШОР «Динамо-1» (тренер Елена Свистюр). «Бронза» у второй сумской команды (тренер – Наталь Ткач). Четвертое места заняла еще одна динамовская команда (тренер – Инна Нюкина).
Лучшими игроком СДЮШОР «Динамо-1» признана Валерия Бездитько, «Динамо-2» - Любовь Мирошниченко, «Динамо-3» - Елизавета Колотова.
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