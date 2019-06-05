Суд наложил арест на землю стоимостью почти миллиард, связанную с нардепом от Сумщины (видео)

Об этом пишут журналисты Bihus.Info в своем расследовании.
В мае 2019-го журналисты выяснили, что люди из окружения Деркача получили 42 га земли в Конча-Заспе. Земли ландшафтного заказника были переоформлены на физических лиц, все эти лица оказались связаны с нардепом, говорится в сюжете.
Деркач - депутат с 21-летним стажем, сменил 5 партий и голосовал за «диктаторские законы» Януковича. В 2010 году 23 сотки в Конча-Заспе были незаконно переданы руководством райгосадминистрации Обуховского района окружению нардепа: землю записано на его помощников и их жен.
Государственное бюро расследований и прокуратура возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление властью или служебным положением».
Печерский районный суд города Киева уже наложил арест на участки.
СБУ сообщила, что сейчас принимаются процессуальные меры по возврату незаконно отчужденных земельных участков в государственную собственность.
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