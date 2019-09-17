На Сумщині вдвічі збільшилось число безробітних, які започаткували власну справу У 2019 році на Сумщині власну справу започаткували 80 безробітних - удвічі більше, ніж позаторік.

Про це повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

- У 2019 році на Сумщині відкрили власну 80 безробітних. Для відкриття бізнесових проектів їм виплачено більше 2,7 млн. грн. У порівнянні з 2018 роком кількість осіб, які започаткували власну справу, зросла на 41, а сума виплачених їм на ці потреби грошей — на 1,6 млн. грн., - розповів В. Підлісний.

За його інформацією, найбільш популярними сферами діяльності, у яких колишні безробітні відкрили власну справу, є торгівля, ремонт комп'ютерної та іншої побутової техніки, переробна промисловість, професійна, наукова, технічна діяльність, сільське господарство.