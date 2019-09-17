На Сумщині вдвічі збільшилось число безробітних, які започаткували власну справу

Про це повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.
- У 2019 році на Сумщині відкрили власну 80 безробітних. Для відкриття бізнесових проектів їм виплачено більше 2,7 млн. грн. У порівнянні з 2018 роком кількість осіб, які започаткували власну справу, зросла на 41, а сума виплачених їм на ці потреби грошей — на 1,6 млн. грн., - розповів В. Підлісний.
За його інформацією, найбільш популярними сферами діяльності, у яких колишні безробітні відкрили власну справу, є торгівля, ремонт комп'ютерної та іншої побутової техніки, переробна промисловість, професійна, наукова, технічна діяльність, сільське господарство.
Сумська обласна служба зайнятості постійно перебуває у процесі пошуку нових форм роботи з роботодавцями та тими, хто шукає роботу....
У четвер, 14 листопада, у Сумах відбудеться традиційний профінформаційний захід для школярів старших класів «Ярмарок професій»....
се більше підприємств різної форми власності Сумщини співпрацюють з місцевою службою зайнятості. На сьогодні послугами служби користуються майже п’ять тисяч...
Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості - єдиний в Україні навчальний заклад, на базі якого торік створений Центр сприяння...
Служба зайнятості Сумщини постійно практикує індивідуальний підхід при наданні соціальних послуг учасникам АТО, в першу чергу - учасникам бойових дій....