Сумські рятувальники перевіряють лікарні

Так, інспекторський склад Сумського міського відділу ДСНС України проводиться перевірка заклади охорони здоров’я м. Суми, з метою здійснення контролю за виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, інших законодавчих та нормативних, нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.
Особливу увагу рятувальники приділяють на евакуаційні шляхи і виходи, наявність та технічний стан систем протипожежного захисту, електричних мереж, облицювання зовнішніх стін будинків, утримання цокольних і підвальних приміщень, внутрішнього та зовнішнього водопостачання.
Під час проведення перевірок, інспекторський склад Сумського міського відділу ДСНС України, нагадує, трудовому колективу закладів про основні вимоги правил пожежної безпеки, дії в разі виникнення пожежі, правила користування первинними засобами пожежогасіння та алгоритм дій в екстрених ситуаціях.
Сумський міський відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області
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