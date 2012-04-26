Телефонные автоматы в Сумах больше не работают (видео)

Пользуются сумчане уличными телефонами и считают целесообразным их сохранение, узнавали журналисты СТС.
Сейчас мы не представляем своей жизни без мобильных телефонов, а вот раньше, когда такие средства связи были не у всех, люди пользовались таксофонами. Для этого достаточно снять трубку, вставить карточку (раньше, если кто помнит, бросали 2 копейки), набрать нужный номер и позвонить. Более того, на городские номера в последние годы это было бесплатно.
Достаточно лишь несколько минут пройтись по центральной улице Сум, чтобы заметить - сейчас люди предпочитают мобильную связь. Однако, как выяснилось, потребность в таксофонах не отрицают.
«По моему мнению, на железнодорожных вокзалах, в людных местах, например, на рынке, нужны такие аппараты. Я знаю, что в Европе есть такие таксофоны - бросаешь деньги и звонишь», - рассказывает сумчанин Юрий.
Его поддерживает и другой сумчанин Виктор:
«Старикам, пенсионерам, которые плохо разбираются в мобилках, а иногда их и не имеют, наверное, это нужно».
Ежедневно в среднем с одного таксофона в Украине осуществляется около двух с половиной минут разговоров. А вот когда-то они были популярным средством связи.
«Родителям звонила, бросала монетки или карточку вставляла и звонила, а сейчас нет такой необходимости, потому что есть мобильные телефоны», - говорит сумчанка Екатерина.
В «Укртелекоме» сохранение уличных телефонов считают нецелесообразным, поэтому уже с начала этого месяца услуги телефонной связи с таксофонов не предоставляются.
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