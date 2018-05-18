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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Юные сумчане отличились на международном фестивале

В Киеве состоялся ХХІV Международный фестиваль-конкурс «Праздник талантов», в котором достойно выступили воспитанники художественных школ города Сумы.

Ученики Сумской детской художественной школы им. М.Г.Лысенко Алена Безверхая и Виктория Есипова в номинации декоративно-прикладное искусство получили первое место, а Юлия Львова (преподаватель Ольга Переяслова) - II место.

Ученики Сумской детской музыкальной школы №1 Вероника Белецкая (преподаватель Ирина Колесниченко), София Проскочило (преподаватель Марина Сидельник, концертмейстер Татьяна Кириленко), Назарий Штиленко (преподаватель Людмила Пивоварова) получили первое место, София Проскочило (преподаватель Валентина Баско), Назарий Пось (преподаватель Людмила Пивоварова), ансабля «Триолька» в составе Пося Назария, Ивженко Серафима, Кибця Матфея (руководитель Людмила Пивоварова) - II место, СИДЕЛЬНИК Андрей (преподаватель Ирина Колесниченко) соответственно - III место.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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