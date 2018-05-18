Юные сумчане отличились на международном фестивале

Ученики Сумской детской художественной школы им. М.Г.Лысенко Алена Безверхая и Виктория Есипова в номинации декоративно-прикладное искусство получили первое место, а Юлия Львова (преподаватель Ольга Переяслова) - II место.
Ученики Сумской детской музыкальной школы №1 Вероника Белецкая (преподаватель Ирина Колесниченко), София Проскочило (преподаватель Марина Сидельник, концертмейстер Татьяна Кириленко), Назарий Штиленко (преподаватель Людмила Пивоварова) получили первое место, София Проскочило (преподаватель Валентина Баско), Назарий Пось (преподаватель Людмила Пивоварова), ансабля «Триолька» в составе Пося Назария, Ивженко Серафима, Кибця Матфея (руководитель Людмила Пивоварова) - II место, СИДЕЛЬНИК Андрей (преподаватель Ирина Колесниченко) соответственно - III место.
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