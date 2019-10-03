На Сумщине еще поговорят о децентрализации в проблемных ОТГ В Минрегионе состоялась дополнительная консультация по созданию проектов перспективного плана Сумщины.

Участие в консультации приняли временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик, директор областного департамента экономического развития и торговли Александр Ситак, главы громад и эксперты.

Замминистра развития громад и территорий Вячеслав Негода отметил во время консультации, что завершить формирование перспективных планов надо, опираясь на расчеты, без эмоций и политики.

«В последние недели в регионах возросло внимание к формированию способных громад. Увеличился и градус дискуссий. Но там, где речь идет о планировании развития территорий на годы или даже десятилетия, одних эмоций мало. В первую очередь должны думать о создании громад, способных обеспечивать людей качественными и доступными услугами. Чтобы создать такие громады, нужны тщательные расчеты. Я хочу еще раз подчеркнуть - перспективные планы создаются по четким критериям, которые указывают на будущую способность громады. При этом мы с особым вниманием относимся к уже существующим громадам. Пытаемся сохранить и даже усилить все ОТГ, которые в свое время имели желание меняться, проявили инициативу и воспользовались преимуществами реформы», - комментирует Вячеслав Негода.

«По результатам консультации остались вопросы отдельных районов Сумской области, в том числе по Тростянецкому, Сумскому и Роменскому, которые в ближайшее время будут дорабатываться в области», - сообщила руководитель Сумского регионального офиса Программы «U-LEAD с Европой» Марина Лобова.

«Чтобы окончательно решить вопрос по Тростянетчине, было предложено в первой декаде февраля провести дополнительные общественные обсуждения среди жителей Белковского, Криниччанского и Люджанского сельских советов по их дальнейшему будущему - в составе Боромлянской или Тростянецкой ОТГ. Нам дали время на доработку этих вопросов и окончательного видения Перспективного плана уже с учетом консультаций, состоявшихся вчера», - сообщил Александр Ситак.

Как известно, 20 декабря 2019 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О добровольном объединении территориальных громад» (относительно упрощения процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий громад)» №2189 от 30.09.2019. Закон предусматривает, в частности, что объединение громад в дальнейшем будет происходить исключительно по перспективному плану.