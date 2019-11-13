В Сумах из-за одного неисправного троллейбуса меняются три маршрута Начиная с 11: 00, троллейбусы № 7, №10 А, №15, которые едут в направлении пр. Курский, временно будут курсировать по измененному маршруту: Набережная р. Стрелка - пр. Шевченко - ул. Леваневского.

Причина: техническая неисправность троллейбуса №275, который работает по маршруту №7, из-за чего транспортное средство вынужденно прекратило движение на ул. Горького. Приносим извинения за временные неудобства и просим планировать маршрут поездок с учетом изменений, сообщают в КП «Электроавтотранс».