В Сумах из-за одного неисправного троллейбуса меняются три маршрута

Причина: техническая неисправность троллейбуса №275, который работает по маршруту №7, из-за чего транспортное средство вынужденно прекратило движение на ул. Горького.
Приносим извинения за временные неудобства и просим планировать маршрут поездок с учетом изменений, сообщают в КП «Электроавтотранс».
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