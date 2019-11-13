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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:33469

В Сумах из-за одного неисправного троллейбуса меняются три маршрута

Начиная с 11: 00, троллейбусы № 7, №10 А, №15, которые едут в направлении пр. Курский, временно будут курсировать по измененному маршруту: Набережная р. Стрелка - пр. Шевченко - ул. Леваневского.

Причина: техническая неисправность троллейбуса №275, который работает по маршруту №7, из-за чего транспортное средство вынужденно прекратило движение на ул. Горького.

Приносим извинения за временные неудобства и просим планировать маршрут поездок с учетом изменений, сообщают в КП «Электроавтотранс».

Общество Троллейбусы

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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