В Сумах маршуртка выехала на встречку, чуть не столкнувшись с легковушкой (видео)

Полицейские оперативно отреагировали на сообщение и выяснили, что на перекрестке водитель маршрутного транспортного средства «Рута» пересек двойную сплошную линию разметки, после чего выехал на полосу встречного движения создал аварийную обстановку для автомобиля заявителя. Мужчина предоставил инспекторам информацию о маршрутке и запись со своего видеорегистратора.
Стражи порядка разыскали данное транспортное средство. Водитель сначала отрицал нарушения ПДД, но после просмотра видеозаписи согласился со своим нарушением.
Стражи порядка составили на него административный протокол по ч. 4 ст. 122 (Нарушение ПДД, повлекшие создание аварийной обстановки) КоАП.
Санкция по данной частью предусматривает штраф в размере 680 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
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