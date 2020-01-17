По подозрению в убийстве собственного отца задержан житель Лебедина

Событие произошло 3 февраля 2020 года. Около 9.30 к жительнице г. Лебедин пришел сосед и сообщил, что его отец лежит в ванной комнате без признаков жизни. Женщина вызвала медиков, которые констатировали смерть 70-летнего мужчины и сообщили об указанном факте в полицию.
Через несколько часов было установлено, что причиной смерти потерпевшего полный перелом шестого позвонка шейного отдела позвоночника с полным разрывом спинного мозга. Кроме того, на теле мужчины были видны телесные повреждения.
Работники полиции выяснили, что у пострадавшего систематически возникали конфликты с собственным сыном, который нигде не работал и жил вместе с отцом. По версии следствия, накануне между родственниками возникла очередная ссора, во время которой сын нанес отцу несколько ударов, а затем свернул ему шею.
Как сообщил заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Юрий Лукьяненко, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, до избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания, за содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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