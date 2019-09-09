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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01124

Жителів Сумщини запрошують на тренінг «Гендерно чутливі ініціативи - нові можливості для громад»

«Гендерно чутливі ініціативи» та ГО «Сумське громадське коло» запрошують на тренінг.

Вірите, що використання ґендерного підходу під час розробки та впровадження управлінських рішень здатні врахувати потреби різних груп населення та створити умови для розвитку громади? Переконані, що гендерно чутливі ініціативи наблизять владу до населення? Чи просто, у Вас є ідея проєкту, і Ви хочете її реалізувати у громаді? Тоді Вам до нас, пишуть організатори.

Запрошуємо взяти участь у тренінгу «Гендерно чутливі ініціативи - нові можливості для громад».

Участь у тренінгу дозволить Вам:

- Підвищити рівень знань щодо організації і проведення гендерного аналізу та впровадження гендерного бюджетування місцевих програм для справедливого розподілу публічних коштів на місцевому рівні

- Навчитися створювати «Гендерний портрет громади» та визначати пріоритетні проблеми жителів громади;

- Створити в своїй громаді ініціативні групи – осередки громадської дії;

- Залучити широкі верстви населення в ході проведення адвокаційних кампаній із впровадження гендерно-чутливих ініціатив.

Вік учасників:18+років.

Коли: протягом лютого 2020 року

Участь безкоштовна.

Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму:

https://forms.gle/TxowxiEmY97fQwYx6

Подати заявку на участь можна лише до 7 лютого 2020.

Кількість місць обмежена, шукають найактивніших з Сумського, Лебединського, Путивльського, Глухівського, Шосткинського, Середино-Будського районів та області.

Проект реалізується Сумським громадським колом за підтримки Програми сприяння громадській активності “Долучайся!”, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.

Общество Гендер Тренинг

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