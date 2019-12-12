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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:03291

ЗНО-2020: як зареєструватися молоді Сумщини для проходження тестування

Реєстрація для складання зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року триває з 3 лютого до 24 березня 2020 року.

Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники закладів освіти можуть надсилати до 17 березня 2020 року.

Щоб успішно зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру.

Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою спеціального сервісу «Зареєструватися». Зауважте, що одним з перших кроків є обрання категорії особи.

Організатори наголошують, що процедура реєстрації різна для осіб, які здають, або не здають державну підсумкову атестацію.

Для тих, хто здає ДПА у формі ЗНО, правила описано за посиланням.

Тим, хто не складає ДПА у формі ЗНО, радять переглянути цю інформацію.

Детальніше про реєстрацію для участі у ЗНО-2020 читайте на сайті Українського центру оцінювання якості освіти: http://testportal.gov.ua/registr/

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