ЗНО-2020: як зареєструватися молоді Сумщини для проходження тестування

Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники закладів освіти можуть надсилати до 17 березня 2020 року.
Щоб успішно зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і передати його до регіонального центру.
Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою спеціального сервісу «Зареєструватися». Зауважте, що одним з перших кроків є обрання категорії особи.
Організатори наголошують, що процедура реєстрації різна для осіб, які здають, або не здають державну підсумкову атестацію.
Для тих, хто здає ДПА у формі ЗНО, правила описано за посиланням.
Тим, хто не складає ДПА у формі ЗНО, радять переглянути цю інформацію.
Детальніше про реєстрацію для участі у ЗНО-2020 читайте на сайті Українського центру оцінювання якості освіти: http://testportal.gov.ua/registr/
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