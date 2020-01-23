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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:28310

У Сумах презентують роман «Доця»

Презентація роману Тамари Горіхо Зерня «Доця» у Сумах відбудеться 22 лютого у книгарні «Є».

Презентація роману Тамари Горіхо Зерня «Доця», який зібрав сузір'я премій у 2019 році:

- «Книга року ВВС»,

- Спеціальна премія «Львівсьвого книжкового фестивалю», Найкращій роман року по версіі «Черкасьького книжкового фестивалю»,

- Спеціальна преміі «Найкращій художній роман» рейтингу «Літакцент»!

«Це книга про любов. У ній нема жодного слова на «лю...», але вона про любов.» - так починаються анотація до книжки Тамари Горіха Зерня. А після анотації вже не зупинитись. Цей роман про війну, щирість, страх, а головне - надію.

«Давайте присядьте, у мене два важливих питання. Перше - хто хоче кальмарів? У мене ціла миска.

І друге. Тут буде війна. Скажіть мені, будь ласка, на чийому боці ви плануєте воювати?»

Чекаємо на вас. Буде щиро.

Початок о 16.00. Вхід вільний.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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