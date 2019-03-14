В Сумах открыли «Студию умного школьника» В библиотеке-филиале №3 им. А. Столбина стартовала познавательная «Студия умного школьника» для учащихся начальной школы.

Во время первой встречи ученики 3-4 классов одной из сумских школ посетили заседание «Читай о себе». Дети познакомились с произведениями писателя-юбиляра В. Нестайко, а также пересмотрели мультфильмы, посвященные детским книгам и видеопрезентацию «Что читать детям».