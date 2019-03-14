В Сумах открыли «Студию умного школьника»

Во время первой встречи ученики 3-4 классов одной из сумских школ посетили заседание «Читай о себе».
Дети познакомились с произведениями писателя-юбиляра В. Нестайко, а также пересмотрели мультфильмы, посвященные детским книгам и видеопрезентацию «Что читать детям».
Центральна міська бібліотека ім. Т. Г. Шевченка підготувала для сумчан оновлений дайджест «Фундатор Сумського художнього музею», присвячений 145-річчю Никанора Онацького....
За воплощение проектов «Чтение меняет нас и все вокруг» и «Зеленая библиотека», библиотека Сумского государственного университета стала победителем в номинации...
Сотрудники Глуховской центральной районной библиотеки готовы к индивидуальной доставке книг читателю....
З нагоди Всеукраїнського тижня дитячого читання у бібліотеках міської централізованої бібліотечної системи відбувся ряд заходів....
Ко Дню смеха, 1 апреля, в Сумах уже в третий раз состоится городской юмористический конкурс «Не сумне місто Суми»....