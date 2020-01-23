Сумчанам розкажуть про казкове Марокко

Чому варто відвідати Марокко? Коли краще здійснити подорож? Які місця слід відвідати під час мандрівки? Що обов’язково треба зробити в Марокко? Про це та інше розповість мандрівник Олександр Теліженко.
Олександр Теліженко — співзасновник Клубу активного відпочинку «Самар», організатор та гід туристичних походів.
Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.
Вхід вільний.
Матчи 4-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги в группе 6 пройдут сегодня, 5 февраля, на паркете спорткомплекса СумГПУ...
Презентація роману Тамари Горіхо Зерня «Доця» у Сумах відбудеться 22 лютого у книгарні «Є»....
Мандрівниця та фотограф Анна Клочко запрошує на фотовиставку #сторізPROсторіз....
Публічна дискусія «Загрози 2020-го. Сепаратизм в Україні та світі» пройде сьогодні, 3 лютого, у книгарні «Є» у Сумах....
В рамках чемпионата Украины по легкой атлетике, который пройдет в Сумах, состоится забег на один час среди всех желающих....