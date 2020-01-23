Сумчанам розкажуть про казкове Марокко Книгарня «Є» запрошує на розповідь Олександра Теліженка «Казкове Марокко», що відбудеться 6 лютого у рамках проекту «Мандри». Початок – о 18:30.

Чому варто відвідати Марокко? Коли краще здійснити подорож? Які місця слід відвідати під час мандрівки? Що обов’язково треба зробити в Марокко? Про це та інше розповість мандрівник Олександр Теліженко.

Олександр Теліженко — співзасновник Клубу активного відпочинку «Самар», організатор та гід туристичних походів.

Адреса Книгарні «Є»: м. Суми, вул. Соборна, 44.

Вхід вільний.