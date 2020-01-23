Сумчан запрошують на вечір кіно У неділю, 9 лютого, у дискусійному психологічному кіноклубі вихідного дня «SOLARIS» пропонують до перегляду фільм Стенлі Кубрика «Доктор Стрейнджлав, або Як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу».

«Доктор Стрейнджлав» — чорна комедія 1964 року, в якій ядерна війна піддається сатирі. В історії йдеться про збожеволілого генерала ВПС США, який організовує ядерну атаку на Радянський Союз, про американського президента, його радників, начальників та офіцера Королівських повітряних сил Великої Британії (RAF), які намагаються відкликати бомбардувальники, щоб уникнути ядерного апокаліпсису, та про команду літака B-52, яка намагається доставити бомби до цілі.

9 лютого, 16:00.

Міська галерея: вул. Соборна, 27.

Попередній запис за телефоном: +38 (0542) 67-98-39 або у коментарях.

Вхід вільний.