На Сумщине на пожаре погиб 87-летний пенсионер 3 февраля в 8:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на ул. Лезаревского в с. Подлипное г. Конотоп.

На тушение направили дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что возгорание произошло в деревянном жилом доме, снаружи отделанном пластиком. Из-за сильного задымления работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. В доме пожарные обнаружили тело погибшего мужчины.

В 8:55 удалось остановить дальнейшее распространение огня и локализовать возгорание, в 9:29 пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте пожара работала следственно-оперативная группа. Погибшим оказался хозяин дома 1933 г.р. По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожность при курении.

Спасатели предупреждают: несмотря на то, что год только начался, на Сумщине в пожарах уже погибло 4 человека. Для предупреждения таких случаев будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.