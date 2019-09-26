В центре Сум меньше, чем через год, рассыпалась дорожка за 100 тысяч

Фото выложил в Фейсбуке главный архитектор Сумщины Олег Кривцов.
Эта дорожка в свое время была уложена гравием, однако он постоянно забивался в плоскостной фонтан, который расположен рядом. Как сообщили в департаменте инфраструктуры, стоимость работ по укладке пробного покрытия с полимером, которое поглощает воду, составляет 100 тыс. грн.
Напомним: мэру Сум Александру Лысенко очень понравилось новшество. Он предлагал делать такие дорожки и в городском парке, но до него руки пока не дошли…
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