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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:06215

В Глухове отпраздновали 125-летие волейбола турниром

1 февраля в Глухове прошел открытый турнир по волейболу среди женских команд на призы ОО ВК им. К. Ревы «Мяч над сеткой» по случаю 125-летия волейбола.

В соревнованиях принимали участие 8 сборных команд городов и районов Сумской области: г. Глухов (ВК им. К. Ревы и Глуховский агротехнический институт им. С.А. Ковпака Сумского НАУ), г. Кролевец (ВК «Кролевец»), г. Путивль (СК «Сейм»), г. Сумы («Bliss»), Глуховский район («Эсмань» с. Некрасово), Шосткинский район, Ямпольский район - пгт Свеса.

Игры проходили в спортивных залах ГАТИ СНАУ, по круговой системе в двух подгруппах. В финале команда Шосткинского района победила сумскую команду. Третье место завоевала команда ВК им. К. Ревы, обыгравшая ВК «Кролевец».

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