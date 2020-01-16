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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:45197

На Сумщине прогнозируют похолодание и снег

Снег, местами метель и понижение температуры ожидается в Сумской области ближайшие дни, сообщает Сумской областной гидрометцентр сообщает.

5 февраля: снег, мокрый снег, местами значительный снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток -4 .. + 1 °С.

6-7 февраля: небольшой снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура снизится и составит ночью -4 ..- 9 °С, днем -2 ..- 7 °С.

Общество Прогноз погоды

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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