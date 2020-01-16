На Сумщине прогнозируют похолодание и снег

5 февраля: снег, мокрый снег, местами значительный снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток -4 .. + 1 °С.
6-7 февраля: небольшой снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура снизится и составит ночью -4 ..- 9 °С, днем -2 ..- 7 °С.
30-31 января в связи с выходом активного циклона по Сумской области и г. Сумы ожидаются сложные погодные условия, сообщает Сумской...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
29 января из-за циклона на Сумщине ожидается изменение погодных условий....
22 января атмосферные фронты циклона принесут в Сумскую обалсть осадки в виде дождя и мокрого снега....
На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона....