Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5988

На Сумщине на строительстве водоотведения подрядчик украл 100 тысяч

На Сумщине сообщено о подозрении директору ООО в присвоении средств при строительстве водоотведения.

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью в присвоении средств при строительстве водоотведения.

В ходе следствия, проведенного Белопольским отделением полиции, установлено, что в течение июля - декабря 2018 года под руководством указанного лица было выполнено строительство водоотвода между домами в одном из населенных пунктов Белопольского района. В дальнейшем на основании недостоверных сведений, указанных в актах приемки выполненных работ, на счет ООО переведено около 1 млн грн.

«Однако согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, фактически выполненные работы не соответствуют объемам выполненных работ, указанных в официальных документах. Более того, завышение стоимости строительства водоотведения составляет более 100 тыс. грн, которые руководителем ООО были использованы в ходе хозяйственной деятельности», - рассказал заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Андрей Шапошник.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением), ч. 1 ст. 366 (составление и выдача заведомо ложных официальных документов) и ч. 1 ст. 209 (совершение финансовой операции со средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния) УК Украины.

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Присвоение средств

По тематике

09.10.2019 15:18

На Сумщине расследуют махинации в облгосадминистрации

На Сумщине расследуется факт присвоения бюджетных средств, выделенных на строительство амбулаторий первичной медицинской помощи....

08.10.2019 11:52

На Сумщине директора предприятия подозревают в присвоении 800 тыс. грн на ремонте дороги

На Сумщине сообщено о подозрении директору общества, которое отремонтировало дороги с убытками для бюджета в 820 тыс. гривен....

На Сумщине распилили 900 тысяч на боеприпасах
10.09.2019 15:46

На Сумщине распилили 900 тысяч на боеприпасах

Сотрудниками управления защиты экономики в Сумской области Нацполиции при процессуальном руководстве военной прокуратуры Сумского гарнизона разоблачена противоправная деятельность директора государственного...

На Сумщине будут судить прораба, который присвоил почти полмиллиона гривен на ремонте моста
01.08.2019 12:25

На Сумщине будут судить прораба, который присвоил почти полмиллиона гривен на ремонте моста

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении прораба ООО, который, злоупотребляя своим служебным...

26.07.2019 10:52

На Сумщине будут судить инженера, из-за которого за ремонт клуба и ДК переплатили 360 тысяч

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении инженера по техническому надзору, из-за служебной халатности которого...

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.