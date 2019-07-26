На Сумщине на строительстве водоотведения подрядчик украл 100 тысяч На Сумщине сообщено о подозрении директору ООО в присвоении средств при строительстве водоотведения.

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью в присвоении средств при строительстве водоотведения.

В ходе следствия, проведенного Белопольским отделением полиции, установлено, что в течение июля - декабря 2018 года под руководством указанного лица было выполнено строительство водоотвода между домами в одном из населенных пунктов Белопольского района. В дальнейшем на основании недостоверных сведений, указанных в актах приемки выполненных работ, на счет ООО переведено около 1 млн грн.

«Однако согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, фактически выполненные работы не соответствуют объемам выполненных работ, указанных в официальных документах. Более того, завышение стоимости строительства водоотведения составляет более 100 тыс. грн, которые руководителем ООО были использованы в ходе хозяйственной деятельности», - рассказал заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Андрей Шапошник.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением), ч. 1 ст. 366 (составление и выдача заведомо ложных официальных документов) и ч. 1 ст. 209 (совершение финансовой операции со средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния) УК Украины.

Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.