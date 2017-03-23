20 січня розпочався Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія». Упродовж 3-х місяців учасники читатимуть книжки, розповідатимуть про них, змагаючись із іншими книгоманами і, врешті, здобудуть титул «Суперчитач України». Винагородою за перемогу стане поїздка до Львова на Дитячий форум – Фестиваль «Книгоманія», що відбудеться 24-26 квітня.

Організатор конкурсу – Громадська організація “Форум видавців”. Конкурс відбувається за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України, ДУ “Український інститут книги”.

Учасниками конкурсу можуть стати всі охочі учні 6-7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, читачі сільських, сімейних, дитячих і юнацьких бібліотек в областях, у т..ч. читачі бібліотек ОТГ, міських бібліотек для дітей та юнацтва.

«Цей конкурс дає можливість його учасникам здобути перемогу не внаслідок особливих талантів і здібностей, а лише завдяки систематичному читанню.

Для нас важливо показати, що читання – це, насамперед, задоволення, а не лише отримання знань чи пошук інформації. Учасники і переможці конкурсу мають нагоду переконатися, що вони не самотні у своїх літературних уподобаннях, знайти однодумців-книгоманів, подискутувати про улюблені книжки і більше дізнатися про сучасну українську та світову літературу. Окрім цього, у школи та бібліотеки до переможців приїдуть українські дитячі письменники, тож у дітей буде нагода поспілкуватися з улюбленими авторами”, – розповідає координаторка конкурсу Анна Батищева.

Положення про конкурс та реєстрація бібліотек/навчальних закладів для участі тут: bookforum.ua/knygomaniya-2020

Основні етапи проведення конкурсу:

20 січня – 26 квітня 2020 р.

• І етап – до 21 лютого 2020 р.

• ІІ етап – до 12 березня 2020 р.

• ІІІ етап – до 3 квітня 2020 р.

24-26 квітня 2020 – участь переможців у Дитячому форумі – Фестивалі «Книгоманія» у Львові.

Для учасників конкурсу другий рік існує спеціальна група у Facebook - Таємне товариство книгоманів. У спільноті діти можуть обмінюватись відгуками на прочитані книги, світлинами та публікаціями про перебіг «Книгоманії». Долучитися до групи можна за посиланням: bit.ly/knyhomania_2020

Довідка:

Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія» проводиться з 2005 року. За роки проведення у Конкурсі взяло участь понад 1 мільйон школярів з усіх областей України. Конкурс відбувся у 376 районах, 141 місті, у понад 8600 школах та у 880 дитячих і сільських бібліотеках. Загалом на Фестивалі «Книгоманія» у Львові побував 791 переможець з усіх областей України.