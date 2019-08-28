Сумчанам рассказали о пересчете размера льгот и субсидий из-за отделения услуги по распределению газа

Департамент социальной защиты сообщает, что за январь 2020 года льготникам и субсидиантам начислена сумма льготы и субсидии в наличной и безналичной форме за услуги «отопление газом» и «газоснабжения на плиту» без составляющей на распределение природного газа.
А в феврале будут проведены доначисления размера льгот и субсидий с учетом новой услуги по распределению природного газа автоматически за два месяца 2020 года.
Соответствующее доначисление будет осуществлено без дополнительной необходимости обращения граждан.
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