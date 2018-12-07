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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине определились все победители «COOL GAMES»

4 февраля в Сумской областной детско-юношеской спортивной школе прошли соревнования Всеукраинского спортивно-массового мероприятия «COOL GAMES» в третьем возрастном дивизионе.

Соревновались учащиеся учреждений общего среднего образования 2002-2005 года. В мероприятии принимали участие лучшие команды, вышедшие в областной этап.

В яркой, эмоциональной, дружеской и по-спортивному напряженной борьбе победу одержала команда Кролевецкого лицея № 3, второе место заняла команда Баромлянского УВК, бронзовые медали завоевала команда Свесской специализированной школы № 2 «Лицей».

Команды, занявшие призовые места были награждены грамотами, медалями и кубками.

Сумскую область на всеукраинских соревнованиях «COOL GAMES», которые пройдут с 20-23 февраля в г. Киев представлять команды:

І возрастной дивизион - Роменская ООШ №7;

ІІ возрастной дивизион - Свесская специализированная школа № 2 «Лицей»;

ІІІ возрастной дивизион - Кролевецкий лицей № 3.

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