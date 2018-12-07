На Сумщине определились все победители «COOL GAMES»

Соревновались учащиеся учреждений общего среднего образования 2002-2005 года. В мероприятии принимали участие лучшие команды, вышедшие в областной этап.
В яркой, эмоциональной, дружеской и по-спортивному напряженной борьбе победу одержала команда Кролевецкого лицея № 3, второе место заняла команда Баромлянского УВК, бронзовые медали завоевала команда Свесской специализированной школы № 2 «Лицей».
Команды, занявшие призовые места были награждены грамотами, медалями и кубками.
Сумскую область на всеукраинских соревнованиях «COOL GAMES», которые пройдут с 20-23 февраля в г. Киев представлять команды:
І возрастной дивизион - Роменская ООШ №7;
ІІ возрастной дивизион - Свесская специализированная школа № 2 «Лицей»;
ІІІ возрастной дивизион - Кролевецкий лицей № 3.
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